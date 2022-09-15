Півзахисник Динамо Микола Шапаренко вже прагне якомога швидше повернутись до своїх одноклубників.

Шапаренко був успішно прооперований в Барселоні, повідомляє Динамо в своєму офіційному Tik Tok.

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Микола вже встиг записати відеозвернення до своїх одноклубників: "Хлопці, всім привіт із Барселони. Сьогодні надважлива гра для усіх нас. Бажаю вам перемоги та великої удачі, завжди разом з вами. Динамо вперед!"

Нагадаємо, у сезоні 2022/23 Шапаренко був незамінним гравцем у команді Мірчі Луческу. Півзахисник відіграв усі 9 матчів та записав до свого активу 1 гольовий пас. Травма в поєдинку з Фенербахче виявилась серйозною – реабілітація становитиме мінімум півроку.

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