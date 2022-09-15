Встреча команд, проигравших свои стартовые поединки в группе B. Причем обе уступили, пропустив второй гол уже в компенсированное время. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – АЕК на "Футбол 24", стартует в 22:00. Команда Луческу прервала небывалую для себя ранее серию поражений во всех турнирах на 6 игре, так что планировала развить успех. Киприоты также начали сезон во внутреннем первенстве с очковых потерь, но после поражения и ничьей на выходных в унисон с киевлянами добились победы с тем же счетом 1:0. Где смотреть матч Динамо – АЕК Ларнака онлайн? Игру показывает канал MEGOGO Футбол Первый.

Динамо – АЕК Ларнака: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Наставник киприотов заменил 4 игроков основы после поражения от Ренна, которое случилось неделю назад. В частности, сегодня полностью обновлен центр поля. Две другие перестановки коснулись правого фланга защиты и левого края атаки. Луческу меняет травмированных Бущана и Шапаренко на Бойко (здесь без вариантов) с Андриевским. С возвращением Забарного на скамейку запасных садится Бурда.

Динамо: Бойко – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Андриевский – Циганков, Буяльский, Кабаев – Гармаш

АЕК Ларнака: Пирич – Кипрос, Миличевич, Томович, Гарсия – Мамас, Понс – Альтман, Тричковски, Дьюрчо – Олатунджи