Динамо тяжело входит в новый сезон. Подопечные Мирчи Луческу с начала августа выдали серию в пять поражений, а с учётом основного времени в Австрии – все шесть. В трех матчах подряд киевляне пропустили по три гола, причем дважды это произошло в УПЛ в матчах против Зари и СК Днепра-1. Остановить этот ужас "бело-синим" удалось только в воскресенье – правда, победа над Львовом была заслуженной, но она случилась благодаря реализации единственного момента в игре.

Динамо – АЕК Ларнака: где смотреть матч Лиги Европы

На плохих результах катастрофичный старт Динамо не закончился. В поединке с "Фенербахче" в Стамбуле команда потеряла одного из своих самых важных футболистов – Шапаренко порвал кресты и вылетел на полгода. Кроме этого, на полгода Мирча Луческу остался без Бущана. И это не все потери.

В таких условиях международная пауза очень важна для "бело-синих", но для начала необходимо одержать первую победу в Лиге Европы. К сожалению, надеяться на многотысячную поддержку болельщиков в Кракове не стоит –польские СМИ подтвердили, что Динамо реалиизовало всего 700 билетов на матч против АЕК Ларнаки. В комментариях жаловались на плохую рекламу поединка и высокие цены, установленные клубом (от 50 до 200 злотых). Обидно, но имеем то,что имеем.

Динамо – АЕК Ларнака: прогноз на матч Лиги Европы

Готово ли Динамо бить АЕК Ларнаку? Сказать трудно. Матч против Фенербахче оказался очень неоднозначным. Киевляне потерпели справедливое поражение, проиграв единоборства и практического ничего не показав в атаке (что неудивительно при 54 точных пасах вперед) – впрочем, они забили шикарный гол и держали ничью до последних минут. Турки доминировали, однако разбить оборонительный блок с игры им не удавалось. Между тем, у стамбульцев лучший состав и самый интенсивный прессинг в нашей группе. Ренн и АЕК Ларнака настолько сильно давить не будут.

Проблема заключается в отсутствии контригры. Это было заметно еще по противостоянию с Бенфикой. Где-то это можно списать на кадры, но в целом недостаток системный – Динамо не атакует свободное пространство. Команда Мирчи Луческу не может, как Шахтер, разыгрывать короткие перепасовки с резкими переводами и пасами в разрез на ход реактивным вингерам. Даже на фланге Цыганкова этот недостаток ощущается. При таких условиях не удается разрядить давление на собственную оборону – оно принимает характер перманентного, а это непременно выливается в ошибки.

Обидно, если динамовцы снова не воспользуются пространством, ведь АЕК Ларнака будет предоставлять его. По крайней мере, на флангах – это самое сильное оружие киприотов, если не вспоминать о стандартах. Технические быстрые вингеры с хорошим ударом смещаются в середину, фулбеки создают ширину, а центрхавы пытаются высоко поджимать и бороться за подборы – в такие моменты островитяне уязвимы к контратакам.

Соперник Динамо последовал примеру киевлян – первая победа в чемпионате перед дуэлью в Лиге Европы

С другой стороны, Динамо придется применить навыки взлома автобусов. Подопечные Хосе Ольтры обороняются количеством и единоборствами, причем в последнем аспекте они существенно превзошли СК Днепр-1. В высокий прессинг команда идти отказывается, спокойно катая мяч на своей половине, а в атаку в основном выходит через лонгболы. На АЕК надо интенсивно давить, как это делал Митьюлланд в квалификации ЛЧ. Кроме того, нужен высокий темп передач.

СК Днепр-1 в поединке с Ларнакой, при всех проблемах, создал достаточно моментов. Поединок против Ренна в 1-м туре показал, что в Европе киприотам достаточно тяжело – у них много потерь и мало интересных эпизодов в атаке. Тем не менее, до 90+4-й минуты Ларнака держала ничейный счет. Команда хоть и слабенькая, но упрямая и неприятная. Динамо стоит готовиться работать в поте лица.

Кадровая ситуация

Мирча Луческу не может рассчитывать на помощь Шапаренко и Бущана. Это – очень тяжелые потери, однако проблема не только в них. Динамо в принципе не хватает глубины состава. Кроме Николая и Георгия, в лазарете находятся Супряга, Попов и Шепелев, а участие Беседина остается под вопросом.

У АЕК Ларнаки из-за травмы не сыграет Бруну Гама, однако эта потеря не является критической. Бывший вингер Днепра является футболистом ротации. Все лидеры – здоровы.

Ориентировочные составы на матч Динамо – АЕК Ларнака

Динамо: Бойко – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Андриевский – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Ванат

АЕК Ларнака: Пирич – Росалес, Миличевич, Томович, Гарсия – Густаву, Ойер – Фараж, Тричковски, Дьюрчо – Олатунджи

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Динамо имеет колоссальный опыт матчей против соперников вроде АЕК Ларнаки. Если бы киевляне находились в оптимальной форме, то мы бы говорили только о том, с каким счетом победит наш клуб. Если бы "бело-синие" были просто в оптимальном составе, то даже на фоне игровых проблем можно было бы прогнозировать заслуженную победу, однако сейчас у Мирчи Луческу и с кадрами все очень плохо. Именно поэтому стоит готовиться к непростому противостоянию.

Тем не менее, АЕК Ларнака стилистически удобен для Динамо. Коллектив Хосе Ольтры не прессингует, слаб под давлением, играет от лонгболов, обороняется количеством, невнятно работает с мячом, хоть и умеет убегать в контратаки – фактически, это тот же Львов, только с относительно приличным составом. Как показал поединок с львовянами, Киев не утратил навыков игры против таких соперников. При этом подопечные Мирчи Луческу значительно опытнее.

Стоит приготовиться к нервному противостоянию. Ничья вполне вероятна, ведь Динамо сейчас далек от идеала – впрочем, мы поставим на победу. Даже в матче с Фенербахче "бело-синие" смогли забить и долго держали ничью, а сейчас оппонент на порядок проще. Да, нет Шапаренко, однако его отсутствие непросто будет пережить в матче с Ренном – не с АЕКом.

Киевляне будут вести игру, которая должна завершиться взятием ворот киприотов. Как показал СК Днепр-1, моментов будет достаточно, даже если у тебя всего два футболиста умеют нормально вести позиционную игру. У Динамо таких исполнителей значительно больше.

Коноплянка, бомбардир для Динамо і ще два топ-підсилення, за які варто боротися трьом клубам УПЛ