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"Шапаренко у "дублі" – невипадково". Чому Сидорчук нагадав Белькевича, а Можаровський судив "не по-футбольному"

15:40 6099 Читать на русском
"Шапаренко у "дублі" – невипадково". Чому Сидорчук нагадав Белькевича, а Можаровський судив "не по-футбольному"
Тренерський штаб Динамо / Фото Є. Кравса
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює матчі 2 туру УПЛ із багаторічним рекордсменом Вищої ліги, екс-форвардом Ворскли Іваном Шарієм.

 
Віталій Буяльський 45’
Віталій Буяльський 45+3’
Карлос Де Пена 52’
45’ Віталій Буяльський
45+3’ Віталій Буяльський
52’ Карлос Де Пена

– Динамо не зазнало жодних труднощів у Львові, здобувши й другу легку перемогу над господарями. Позитив і негатив у грі киян – які моменти можете виділити?

– Якщо рахунок настільки переконливий – 3:0, то говорити про негатив не випадає. Грали молоді хлопці. Головне – добилися необхідного результату. У кожній грі бувають якісь помилки, але в цьому випадку виділяти їх не варто.

Красиві голи Буяльського та Де Пени у відеоогляді матчу Львів – Динамо – 0:3

– Сидорчук у стилі Белькевича оформив асистентський "дубль". Не очікували такої феєрії від Сергія?

– Справді, вже давно Сидорчук не демонстрував такої ефективної гри. Але в матчі зі Львовом він зіграв на дуже високому рівні. Зумів тримати нитки гри у своїх руках, так би мовити, – як у найкращі часи. Проте не скажу, що це мене здивувало. Він – гравець київського Динамо, тож повинен доводити високий клас.

– На старті сезону Шапаренко не потрапляє в основний склад Динамо. "У нас є конкуренція", – пояснив Хацкевич після матчу проти Львова. Невже Микола знизив вимоги до себе?

– Мені, як і вам, важко про це судити. Хацкевич перебуває в команді, по суті, 24 години на добу, тож тренеру, мабуть, видніше, у якій формі перебуває Шапаренко. Якби хлопець перебував у хорошому тонусі, сумніваюся, що Хацкевич відправив би його у "дубль". Отже, невипадково.

– В іншому матчі Шахтар легко обіграв Карпати – 3:0. Львів’янам можна було не виходити на поле – нічого б не змінилося?

– На початку матчу Карпати не виглядали хлопчаками для биття. Але під кінець тайму пропустили одразу двічі, що й вирішило долю поєдинку. Це мені дуже нагадало гру першого туру проти Динамо. Шахтар – значно сильніший від Карпат. Що тут аналізувати…

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– Після двох турів на вершині турнірної таблиці компанію грандам склав Колос. Несподіванка?

– Дебютант продемонстрував, що він також уміє грати у футбол і набирати очки. Молодці! Було б узагалі чудово, якби Колос зумів поборотися за першу шістку. Більше конкурентних команд – цікавіший чемпіонат.

– У матчі з Олімпіком арбітр продемонстрував одразу три червоні картки. Не забагато?

– Вилучення можна було уникнути тільки в одному випадку, коли арбітр прогнав з поля голкіпера Пенькова. Це – жовта картка і пенальті. Інші червоні – по ділу.

Три вилучення та гол з пенальті у відеоогляді матчу Олімпік – Колос – 0:1

– Чемпіонат лише стартував, а суддям вже перепадає на горіхи. У першому турі претензії висував Маріуполь. Цього разу Олександрія скаржиться, дорікаючи Можаровському скасуванням голу у ворота Маріуполя, а також призначеним пенальті…

– Суперечливих моментів у цьому матчі дійсно вистачало. Особливу увагу я звернув на скасований гол Олександрії. Це – дуже тонкий момент, адже лайнсмен не підіймав прапорця, а Можаровський взяв відповідальність на себе.

Лучкевич розлючений діями арбітра Можаровського у матчі Маріуполь – Олександрія

Повна неузгодженість суддів. Виходить, що головний арбітр не довіряв боковому. Ви самі розумієте – тут щось не те, будемо відверті. Не по-футбольному.

– А ось до голу Вакули – жодних претензій. Після слаломного проходу, красивим ударом у кут воріт. У Маріуполі підріс український Мессі?

– Він вже й у минулому сезоні видавав дуже непогані матчі. Молодий хлопець, йому б ще набути стабільності. Минулої суботи Вакула вдало протягнув м’яч і розібрався з захистом та воротарем. Екстраклас!

Вакула увімкнув "режим Мессі" та забив класний гол у ворота Олександрії

Якщо він надалі демонструватиме хорошу результативну гру, в УПЛ надовго не затримається. Отримає шанс "засвітитися" у сильнішому чемпіонаті.

– Скрипник втратив перші очки. Зоря берегла сили до матчу проти ЦСКА в Лізі Європи?

– Потрібно визнати, що СК Дніпро-1 – серйозний суперник. Рахунок 1:1 – по грі.

– Якої ви думки про рідну Ворсклу? Чому все так сумно для Полтави на старті сезону?

– У тих двох матчах Ворскла показала непоганий футбол і навіть переважала суперників. Але… Перемагає той, хто забиває на гол більше. Мені прикро через такий невдалий старт, але ще нічого не втрачено. Вірю у те, що Ворскла зуміє поборотися за топ-шістку.

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