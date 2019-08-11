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Шапаренко может перейти в Зарю

08:26 201 Читати українською
Шапаренко может перейти в Зарю
Николай Шапаренко / Фото ФК Динамо

Хавбек киевлян может сменить клубную прописку в ближайшее время.

У Николая Шапаренко есть вариант с продолжением карьеры в Заре, утверждает Sport.ua.

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По информации источника, в субботу, десятого августа, полузащитник Динамо встречался с тренерским штабом Зари в Киеве. Никаких деталей возможных переговоров между игроком и луганским клубом не сообщается. Начало сезона 2019/20 Шапаренко провел в дубле Динамо из-за неудовлетворительных физических кондиций.

Напомним, этим летом Динамо отдало в аренду Заре нападающего Назария Русина.

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