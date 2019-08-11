Шапаренко может перейти в Зарю

Хавбек киевлян может сменить клубную прописку в ближайшее время.

У Николая Шапаренко есть вариант с продолжением карьеры в Заре, утверждает Sport.ua.

"Шапаренко у "дублі" – невипадково". Чому Сидорчук нагадав Белькевича, а Можаровський судив "не по-футбольному"

По информации источника, в субботу, десятого августа, полузащитник Динамо встречался с тренерским штабом Зари в Киеве. Никаких деталей возможных переговоров между игроком и луганским клубом не сообщается. Начало сезона 2019/20 Шапаренко провел в дубле Динамо из-за неудовлетворительных физических кондиций.

Напомним, этим летом Динамо отдало в аренду Заре нападающего Назария Русина.

"Збиті льотчики": Гармаш, Сидорчук, Бутко, Матвієнко та ще 11 гравців, які гратимуть "за життя" у наступному сезоні