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Снайпер Динамо и еще 2 украинских героя тура в УПЛ – они поразили победными голами и особым (не)празднованием

19:07 69 Читати українською
Снайпер Динамо и еще 2 украинских героя тура в УПЛ – они поразили победными голами и особым (не)празднованием
Назарий Русин забил единственный гол в матче Львов – Динамо
Тарас Котив Тарас Котив

Бывший и нынешний динамовцы Дмитрий Хлебас и Назарий Русин, а также полузащитник донецкого Олимпика Виталий Балашов. Все они забили решающие голы и порадовались этому особым образом.

Назарий Русин забил своем родному клубу. Динамо выстрадало победу над ФК Львов благодаря голу 19-летнего форварда, который вышел на 90+1-й минуте. Очень приятно, что молодой талант, для которого это уже третий гол на высоком уровне, удержался и показательно не праздновал свой успех. Не часто в украинском футболе встретишь такие жесты уважения игрока топ-клуба по отношению к более скромной команде. Львов воспитал динамовского "Агуэро" (или "Месси"?) не только хорошим игроком.

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Интересно, что Русин за последние 3 сезона на молодежном и взрослом уровне демонстрирует результативность на уровне какого-то Месси – в среднем 0,93 гола за матч. У Назария пока хромает точность передач (74.6%), зато ему многого не надо для взятия ворот: примерно каждые 1,5 удара за матч завершается забитым мячом. За менее чем 40 минут в главной команде Динамо на его счету 3 гола: в Лиге Европы, Кубке и чемпионате Украины.

К слову, после игры в эфире Профутбол Русин заявил, что мечтает перейти когда-нибудь в Реал Мадрид, как Андрей Лунин: "Если вы за мной следили, я каждый матч Лиги чемпионов забрасывал в сторис "Хала Мадрид" в поддержку Реала". Хотя до этого он стремится побить рекорд голов в чемпионате Украины. У него пока не видно звездной болезни, но уверенности в себе не занимать. Давай, парень, сборной Украины нужны амбициозные снайперы.

Дмитрий Хлебас забил свои первые голы в УПЛ за Десну после того, как покинул киевское Динамо. Свой первый он отпраздновал в стиле Роналду, хотя эмоций по сравнению с Криштиану немного не хватило. Что понравилось – то, как 24-летний форвард разобрался с соперниками. Если тот же Русин просто умело воспользовался результативным пасом партнера, то здесь оба гола чисто "на совести" нападающего черниговцев – разобрался классно.

Хлебас может похвастаться привлекательной статистикой в УПЛ за последние 2 сезона: 1 матч за Динамо – 1 гол, 2 матча за Десну – 2 гола. А добавьте к этому еще 2 ассиста на Александра Филиппова. Все голы черниговского клуба в УПЛ пришли после активного участия Дмитрия. Ничего удивительного, что это лучший игрок 2 тура, хотя капитан Шахтера Тайсон с голом и двумя голевыми пасами также делал прочную заявку.

Виталий Балашов – еще один украинец, разобравшийся на индивидуальном классе. Некогда больших надежд талант, сейчас просто добротный 27-летний вингер, способный решить судьбу равного матча с бронзовым призером прошлого сезона УПЛ. Он не забивал в чемпионата Украины ровно 4 года – с июля 2014-го. Воспитанник одесского футбола принес Олимпику важные 3 очка в матче против Ворсклы, а этого почти никто не заметил. Несправедливо.

Тем более, что атакующий хавбек также отличился оригинальным празднованием, показав жест посыпания соли. "Хотелось попробовать что-то новое. Это жест турецкого повара, который солит мясо", – прокомментировал свою особую радость Балашов.

Статистические итоги 2 тура УПЛ

Украина2 тур

Львов - Динамо Киев: Суббота 28 июля 2018

Львов
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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