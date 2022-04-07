"Все заработанные деньги от этих матчей пойдут на помощь нашим ВСУ. Для футболистов это будет хорошая возможность прославить Украину и напомнить всему миру о войне на нашей земле.

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Что бы хотел сейчас сказать всем украинцам? Не сдавайтесь. Верьте в нашу победу, будьте едиными и не теряйте надежду, что все скоро закончится", – сказал Мудрик в комментарии ТК Футбол.

Напомним, что до последнего времени футболисты Шахтера были вовлечены в волонтерскую деятельность в Украине. Однако недавно "горняки" получили разрешение уехать за границу, где будут проводить товарищеские матчи с сильнейшими командами Европы, чтобы собрать средства для помощи армии.

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