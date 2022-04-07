Шахтер вслед за Динамо также проведет спарринг в Польше – напряженный график "горняков"
Шахтер готовит очень насыщенную программу благотворительных матчей для поддержки Украины.
Команда Де Дзерби 14 апреля встретится с гданьской Лехией, сообщает Interia.
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Игру будет принимать один из лучших стадионов Польши – 43-тысячная PGЕ-Арена. Раньше были известны даты других благотворительных спаррингов Шахтера. 13 апреля "горняки" встретятся с Бешикташем, 19-го с Фенербахче, далее среди соперников ожидаются Севилья, Хайдук (Сплит), ПСЖ, Лацио.
Напомним, у Динамо также есть свое турне в Польше. 12 апреля чемпионы Украины будут играть против варшавской Легии.
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