Шальке в кризисной ситуации и без Коноплянки забил больше всего голов под руководством Тедеско

Гельзенкирхенский клуб прогремел необычной для себя результативностью в 12 туре Бундеслиги.

Шальке впервые под руководством Доменико Тедеско забил 5 голов в одном матче. "Кнаппен" в 12 туре Бундеслиги разгромили Нюрнберг со счетом 5:2.

Шальке – Нюрнберг – 5:2 – видео голов и обзор матча

Команда подходила к поединку со сложной кадровой ситуацией – среди многочисленных травмированных были два важных игрока атаки Брель Эмболо и Марк Ут. Несмотря на прогнозы немецких журналистов, Доменико Тедеско не выпустил на поле в отчетной встрече Евгения Коноплянку.

Впрочем, это не помешало его команде поиздеваться над соперником. Стивен Скрибски, который и занял место украинца, отметился дублем – перспективы Евгения на Фельтинс-Арене все более туманны.

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Перед этим туром Шальке с 8 голами был наименее результативной командой Бундеслиги в текущем сезоне. Против Нюрнберга "кнаппен" забили 38% своих голов.

Сейчас Шальке занимает 14 место, а впереди сложный матч против Хоффенхайма и дерби с Боруссией Д.

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