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Шальке в кризовій ситуації та без Коноплянки забив найбільше голів під керівництвом Тедеско

11:09 182 Читать на русском
Шальке в кризовій ситуації та без Коноплянки забив найбільше голів під керівництвом Тедеско
Шальке радіє розгрому / S04

Гельзенкірхенський клуб прогримів незвичною для себе результативністю в 12 турі Бундесліги.

Шальке вперше під керівництвом Доменіко Тедеско забив 5 голів в одному матчі. "Кнаппен" у 12 турі Бундесліги розгромили Нюрнберг з рахунком 5:2.

Шальке – Нюрнберг – 5:2 – відео голів та огляд матчу

Команда підходила до поєдинку зі складною кадровою ситуацією – серед численних травмованих були два важливі гравці атаки Брель Емболо та Марк Ут. Попри прогнози німецьких журналістів, Доменіко Тедеско не випустив на поле у звітній зустрічі Євгена Коноплянку.

Втім, це не завадило його команді познущатися з суперника. Стівен Скрибскі, який і зайняв місце українця, відзначився дублем – перспективи Євгена на Фельтінс-Арені дедалі більш туманні.

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Перед цим туром Шальке з 8 голами був найменш результативною командою Бундесліги в поточному сезоні. Проти Нюрнберга "кнаппен" забили 38% своїх голів.

Наразі Шальке займає 14 місце, а попереду складний матч проти Хоффенхайма та дербі з Борусією Д.

Дно Бундесліги, втрата козирів і напружена атмосфера в команді Коноплянки: чому Шальке провалився на старті сезону

Німеччина12 турФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Нюрнберг: Субота 24 листопада 2018

Шальке
Матч завершено
5 : 2
Нюрнберг
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