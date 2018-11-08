Терим попросил отпустить Коноплянку в Галатасарай – Тедеско пообещал подумать, – СМИ

Вингер немецкого Шальке Евгений Коноплянка в ближайшее трансферное окно может оказаться в турецком Галатасарае. В подписании украинца якобы лично заинтересован наставник "желто-красных" Фатих Терим.

Турецкий гранд желает подписать звезду Шальке, сообщает Fotomac.

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По информации издания, после завершения поединка между Шальке из Гельзенкирхена и стамбульским Галатасараем главный тренер турок Фатих Терим лично попросил своего коллегу Доменико Тедеско отпустить Конополянку на берега Босфора.

Наставник "кобальтовых" был захвачен врасплох такой просьбой, поэтому отказался предоставить однозначный ответ своему коллеге из Галатасарая.

Отметим, что Евгений Коноплянка в сезоне 2018/19 не является игроком основы. Украинский вингер провел лишь 4 матча в Бундеслиге, в которых отдал одну результативную передачу. Еще 3 поединка он сыграл в Лиге чемпионов.