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Терим попросил отпустить Коноплянку в Галатасарай – Тедеско пообещал подумать, – СМИ

15:27 151 Читати українською
Терим попросил отпустить Коноплянку в Галатасарай – Тедеско пообещал подумать, – СМИ
Фатих Терим и Доменико Тедеско / Fotomac

Вингер немецкого Шальке Евгений Коноплянка в ближайшее трансферное окно может оказаться в турецком Галатасарае. В подписании украинца якобы лично заинтересован наставник "желто-красных" Фатих Терим.

Турецкий гранд желает подписать звезду Шальке, сообщает Fotomac.

Шальке нацелился на форварда Лилля Пепе: будущее Коноплянки под вопросом, – Sport Bild

По информации издания, после завершения поединка между Шальке из Гельзенкирхена и стамбульским Галатасараем главный тренер турок Фатих Терим лично попросил своего коллегу Доменико Тедеско отпустить Конополянку на берега Босфора.

Наставник "кобальтовых" был захвачен врасплох такой просьбой, поэтому отказался предоставить однозначный ответ своему коллеге из Галатасарая.

Отметим, что Евгений Коноплянка в сезоне 2018/19 не является игроком основы. Украинский вингер провел лишь 4 матча в Бундеслиге, в которых отдал одну результативную передачу. Еще 3 поединка он сыграл в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов4 турФелтинс-арена (Гельзенкирхен)

Шальке - Галатасарай: Вторник 06 ноября 2018

Шальке
Матч окончен
2 : 0
Галатасарай
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Шальке - Галатасарай Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке Галатасарай Галатасарай Германия Турция Трансферы Фатих Терим Фатих Терим Трансферы Чемпионата Германии Доменико Тедеско Доменико Тедеско Украинцы за рубежом
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