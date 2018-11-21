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Коноплянка в составе нерезультативного трио должен спасти Шальке, – Bild

17:14 60 Читати українською
Коноплянка в составе нерезультативного трио должен спасти Шальке, – Bild
Евгений Коноплянка / S04

Евгений Коноплянка должен помочь своей команде выбраться из подвала турнирной таблицы – "кнаппен" попали в сложную кадровую ситуацию.

После трети дистанции Шальке лишь на одно очко опережает зону вылета Бундеслиги. Команда Доменико Тедеско демонстрирует невыразительную игру в атаке, имея худшую результативность в немецком чемпионате – 8 голов.

Ситуация обострилась в результате травм. Три ведущих игрока атаки имеют проблемы со здоровьем. Брель Эмболо (3 гола в сезоне) и Марк Ут (2 гола) вылетели на длительное время, а участие Гвидо Бургшталлера (2 гола) в следующих матчах под вопросом. Все эти футболисты номинально являются конкурентами Евгения Коноплянки, хотя Ута в последнее время тренерский штаб использовал глубже.

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В субботу, 24 ноября (19.30), в 12 туре Бундеслиги в гости к Шальке приезжает команда с второй самой дырявой обороной – Нюрнберг (24 пропущенных мяча). Отличная возможность прервать голевой дефицит, однако кто это будет делать? Ни один из здоровых форвардов еще не забивал в этом сезоне.

Bild: Харит, Коноплянка, Скрибски. Нерезультативное трио должно спасти Шальке

Доменико Тедеско – мастер нестандартных ходов в критических моментах, но на этот раз он почти не имеет выбора в атаке. По мнению популярного издания Bild, в следующей игре против Нюрнберга место Ута глубже займет Амин Харит, а впереди должны выйти Евгений Коноплянка и Стивен Скрибски, который неплохо проявил себя в товарищеском матче с Зенитом во время международной паузы.

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Издание считает, что Коно просто должны дать шанс сыграть в таких условиях. Иначе он может форсировать свой уход с Фельтинс-Арены.

"В украинца впереди важные недели, в течение которых он имеет возможность по-новому зарекомендовать себя в Шальке. За сборную играет регулярно, а в составе "кнаппен" в последнее время преимущественно греет скамейку. Если ничего не изменится, Коноплянка может попрощаться с клубом", – пишут немецкие журналисты.

Напомним, что Евгений Коноплянка в этом сезоне сыграл всего 5 матчей в Бундеслиге, но по авторитеным оценкам Kicker занимает первое место среди полевых игроков Шальке (3.38) – лишь два вратаря имеют лучший балл в кризисной команде после 11 туров.

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