Шальке – Нюрнберг – 5:2 – видео голов и обзор матча

Шальке разгромил Нюрнберг в сверхрезультативном матче 12-го тура Бундеслиги, Смотрите видео голов матча Шальке – Нюрнберг на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/2019, 12-й тур

Шальке – Нюрнберг – 5:2

Голы: Скжибски, 26, 84, Харит, 32, Бургшталлер, 70, Очипка, 90+3 – Паласиос, 38, Зрелак, 78

Удаление: Бауэр, 67

Подопечные Доменико Тедеско еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество, а после перерыва с легкостью довели дело до разгрома. Отметим, что Коноплянка попал в заявку на матч, однако всю игру провел на скамейке запасных.

Шальке разгромил Нюрнберг в сверхрезультативном матче: 12-й тур Бундеслиги, матчи субботы

Шальке набрав 13 очков, поднялся на 14 место и обогнал Нюрнберг, который с 10 пунктами остался на 15 позиции.