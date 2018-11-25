toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
КАРПАТЫ - ДЕСНА АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭЙБАР - РЕАЛ МАДРИД

Шальке – Нюрнберг – 5:2 – видео голов и обзор матча

24 ноября 23:56 23 Читати українською
Шальке – Нюрнберг – 5:2 – видео голов и обзор матча
Шальке – Нюрнберг – 5:2 – видео голов и обзор матча

Шальке разгромил Нюрнберг в сверхрезультативном матче 12-го тура Бундеслиги, Смотрите видео голов матча Шальке – Нюрнберг на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/2019, 12-й тур

Шальке – Нюрнберг – 5:2

Голы: Скжибски, 26, 84, Харит, 32, Бургшталлер, 70, Очипка, 90+3 – Паласиос, 38, Зрелак, 78

Удаление: Бауэр, 67

Подопечные Доменико Тедеско еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество, а после перерыва с легкостью довели дело до разгрома. Отметим, что Коноплянка попал в заявку на матч, однако всю игру провел на скамейке запасных.

Шальке разгромил Нюрнберг в сверхрезультативном матче: 12-й тур Бундеслиги, матчи субботы

Шальке набрав 13 очков, поднялся на 14 место и обогнал Нюрнберг, который с 10 пунктами остался на 15 позиции.

Германия12 турФелтинс-арена (Гельзенкирхен)

Шальке - Нюрнберг: Суббота 24 ноября 2018

Шальке
Матч окончен
5 : 2
Нюрнберг
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Видеоновости Шальке Шальке Нюрнберг Нюрнберг Германия Шальке - Нюрнберг
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
27
мин
Олимпик
14:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук