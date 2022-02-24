Немецкий Шальке приобщился к игнорированию российских компаний после нападения россиян на территорию Украины.

"С учетом событий, развития и эскалации последних дней – Шальке убирает из футболок надпись Газпром. Зато на груди "кобальтовых" появится надпись Шальке", – говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

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Напомним, что российский Газпром был спонсором Шальке с 2007 года. В настоящее время гельзенкирхенцы выступают во Второй Бундеслиге.

Заметим, что сегодня утром российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

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