Утром 24 февраля российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины и попытки прорвать государственную границу. Фактически Россия при поддержке Беларуси начала открытую войну без объявления.

УЕФА официально созвал внеочередное заседание из-за вторжения России в Украину

УЕФА накажет захватчиков, забрав у Санкт-Петербурга право проводить финал Лиги чемпионов. Это решение уже принято, сообщает Sportschau. Завтра Исполнительный комитет просто утвердит его на внеочередном заседании.

Такое УЕФА планирует рассмотреть вопросы сотрудничества с компанией Газпром, уже много лет спонсирующей турниры под эгидой союза.

Россия напала на Украину: реакция украинских футболистов и западного мира (LIVE)