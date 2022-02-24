Німецький Шальке долучився до ігнорування російських компаній після нападу росіян на територію України.

"З урахуванням подій, розвитку та ескалації останніх днів – Шальке прибирає з футболок напис Газпром. Натомість, на грудях "кобальтових" з'явиться напис Шальке", – йдеться у повідомленні клубу на офіційному сайті.

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Нагадаємо, що російський Газпром був спонсором Шальке з 2007 року. Наразі гельзенкірхенці виступають у Другій Бундеслізі.

Зауважимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.

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