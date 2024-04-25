"У него очень большое будущее": Михайленко выделил особенного игрока сборной Украины U-19
Наставник юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко оценил перспективы полузащитника дортмундской Боруссии Даниила Кревсуна.
"Кревсун уже показывает очень хороший уровень. И мы видим, что Боруссия Д – полуфиналист Лиги чемпионов. А команда U-19, где он стабильно играет и имеет хорошую репутацию, идет с большим отрывом в своей конкурентной лиге.
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Даниил играет, забивает, ассистирует. Мне кажется, у него очень большое будущее", – сказал Михайленко в комментарии в комментарии пресс-службе УАФ.
Напомним, Кревсун с Боруссией U-19 досрочно стал чемпионом западной зоны Германии. Впереди финальный раунд чемпионата, где друг с другом сойдутся победители западной и восточной зон, а также клубы, занявшие вторые места.
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