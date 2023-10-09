В прошлом году Герартс возглавлял брюссельский Унион Сент-Жилуаз и дошёл с этой скромной командой до четвертьфинала Лиги Европы. "Желто-синие" были близки к сенсационному выигрышу чемпионского титула, но упустили эту возможность в последнем туре чемпионата Бельгии. Несмотря на это, Карел был признан лучшим тренером Бельгии сезона 2022/23.

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Прошедшим летом Герартсу не удалось договориться об улучшенном контракте с Унионом, вследствие чего 41-летний специалист решил покинуть клуб. До сегодняшнего дня он оставался безработным.

В понедельник, 9 октября, Шальке на своём официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта с Герартсом. Ему придётся поднимать команду со дна турнирной таблицы второй Бундеслиги. После 9 туров в этом чемпионате "кобальтовые" занимают 16-е место в турнирной таблице.

Сам Герартс отметил, что он пришёл в Шальке, чтобы играть в конструктивный футбол. Для этого тренеру нужно "вернуть команде менталитет победителя".

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