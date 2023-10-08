Байер разгромил Кельн и возглавил Бундеслигу – подопечные Алонсо продолжают идти без поражений
В воскресенье 7-й тур чемпионата Германии завершали три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Бундеслига, 7-й тур
Байер – Кельн – 3:0
Голф: Хофманн, 22, Фримпонг, 32, Бонифейс, 67
Бавария – Фрайбург – начало матча в 18:30
Айнтрахт – Хайденхайм – начало матча в 20:30
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В первом матче дня Байер на своем поле разбил Кельн. Хозяева еще до середины первого тайма забили в ворота худшей команды первенства дважды и дали понять, что своего сегодня не отдадут. После перерыва Бонифейс поставил жирную точку в матче, подняв леверкузенцев на первую строчку турнирной таблицы. Кельн потерпел уже шестое поражение и продолжает с 1 очком идти последним.