В воскресенье 7-й тур чемпионата Германии завершали три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Бундеслига, 7-й тур

Байер – Кельн – 3:0

Голф: Хофманн, 22, Фримпонг, 32, Бонифейс, 67

Бавария – Фрайбург – начало матча в 18:30

Айнтрахт – Хайденхайм – начало матча в 20:30

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В первом матче дня Байер на своем поле разбил Кельн. Хозяева еще до середины первого тайма забили в ворота худшей команды первенства дважды и дали понять, что своего сегодня не отдадут. После перерыва Бонифейс поставил жирную точку в матче, подняв леверкузенцев на первую строчку турнирной таблицы. Кельн потерпел уже шестое поражение и продолжает с 1 очком идти последним.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ