Минулого року Герартс очолював брюссельський Уніон Сент-Жилуаз і дійшов із цією скромною командою до чвертьфіналу Ліги Європи. "Жовто-сині" були близькі до сенсаційного виграшу чемпіонського титулу, але втратили цю можливість в останньому турі чемпіонату Бельгії. Попри це, Карел був визнаний найкращим тренером Бельгії сезону 2022/23.

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Минулого літа Герартсу не вдалося домовитися про покращений контракт з Уніоном, внаслідок чого 41-річний фахівець вирішив покинути клуб. До сьогоднішнього дня він залишався безробітним.

У понеділок, 9 жовтня, Шальке на своєму офіційному сайті оголосив про підписання дворічного контракту з Герартсом. Йому доведеться піднімати команду з дна турнірної таблиці другої Бундесліги. Після 9 турів у цьому чемпіонаті "кобальтові" посідають 16-те місце в турнірній таблиці.

Сам Герартс зазначив, що він прийшов у Шальке, щоб грати в конструктивний футбол. Для цього тренеру потрібно "повернути команді менталітет переможця".

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