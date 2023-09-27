Шальке никак не может преодолеть кризис. Сейчас "горнякам" придется искать нового наставника.

По итогам прошлого сезона немецкий клуб вылетел во вторую Бундеслигу. В кампании 2023/24 дела пошли не лучшим образом, поэтому руководство Шальке решило прекратить сотрудничество с тренером Томасом Райсом.

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Согласно информации Bild, на решение руководителей, кроме плохих результатов, повлияло, что опытные игроки были недовольны стилем и тренировками тренера. Несмотря на то, что Райс пытался наладить отношения с футболистами, у специалиста ничего не получилось.

Сейчас Шальке находится на 16 месте во второй Бундеслиге, имея семь очков после семи туров.

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