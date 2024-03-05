"Футбол 24" подготовил для вас обзор 19-го тура УПЛ. Первая часть уже доступна к просмотру на YouTube-канале.

В 19-м туре Динамо удалось минимально переиграть одесский Черноморец благодаря точному удару Владимира Шепелева. Для Александра Шовковского эта победа стала шестой подряд сразу после назначения на должность, когда покинул команду Мирча Луческу. Таким образом, Шовковский сравнялся по этому показателю с легендарным тренером Динамо Валерием Лобановским. Лучшие результаты имеют Валерий Газзаев (7 побед) и Йожеф Сабо (10 триумфов).

Львовский Рух благодаря единственному голу Алексея Сыча переиграл Колос (1:0). Отличиться удалось уже в дебюте встречи – на четвертой минуте. После поединка появилась информация, что 21-летним голкипером ковалевского клуба Кириллом Фесюном интересуют представители АПЛ и Бундеслиги. Скауты якобы находились на трибунах во время матча против Вереса и просматривали действия украинского вратаря вживую.