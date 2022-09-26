"Сейчас тяжело Шахтеру: многие футболисты ушли, есть новые наши ребята, нет бразильцев. В первых матчах играли не очень, но сейчас уже набирают ход. Я вижу, что у молодых игроков потенциал очень большой. Лига чемпионов это подтверждает.

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Сколько времени нужно Шахтеру, чтобы привыкнуть к новой стратегии клуба? Я считаю, что им нужно два года. Нужно, чтобы образовался новый скелет команды из украинцев. Если все они будут расти и прогрессировать, то они будут уже за собой тянуть остальных игроков.

Относительно шансов "горняков" в группе Лиги чемпионов... После двух стартовых матчей они достаточно велики. Сначала все говорили, что будет хорошо, если с третьего места выйдут в Лигу Европы. Теперь у дончан есть все шансы на то, чтобы выйти из группы Лиги чемпионов. Должны выходить в плей-офф. Тем более что снова играют с Реалом – и Шахтер уже знает, как у них выигрывать. Поэтому нет ничего невозможного", – сказал Бутко в интервью изданию Український футбол.

Напомним, Бутко – воспитанник Шахтера. В структуре "горняков" находился с 2008 по июль 2021 года.

Шахтер после двух туров идет в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов на второй строчке, имея в своем активе 4 очка. Свой следующий матч в еврокубках "горняки" проведут 5 октября с Реалом в Мадриде. Начало встречи в 22:00.

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