"Зараз важко Шахтарю: багато футболістів пішло, є нові наші хлопці, немає бразильців. У перших матчах грали не дуже, але зараз вже набирають хід. Я бачу, що у молодих гравців потенціал дуже великий. Ліга чемпіонів це підтверджує.

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Скільки часу треба Шахтарю, щоб звикнути до нової стратегії клубу? Я вважаю, що їм треба два роки. Потрібно, щоб утворився новий кістяк команди з українців. Якщо вони всі будуть рости та прогресувати, то вони будуть вже за собою тягнути решту гравців.

Щодо шансів "гірників" у групі Ліги чемпіонів... Після двох стартових матчів вони доволі великі. Спочатку всі казали, що буде добре, якщо з третього місця вийдуть у Лігу Європи. Тепер у донеччан є всі шанси на те, щоб вийти з групи Ліги чемпіонів. Мають виходити у плей-офф. Тим паче, що знову грають з Реалом ‒ і Шахтар вже знає, як у них вигравати. Тому немає нічого неможливого", – сказав Бутко в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, Бутко – вихованець Шахтаря. У структурі "гірників" перебував з 2008-го до липня 2021 року.

Шахтар після двох турів йде у турнірній таблиці групи F Ліги чемпіонів на другій сходинці, маючи у своєму активі 4 очки. Свій наступний матч у єврокубках "гірники" проведуть 5 жовтня з Реалом у Мадриді. Початок зустрічі о 22:00.

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