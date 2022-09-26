"Это не от меня зависело. Меня начали подвигать, не давали играть. Так что я поехал в Польшу в Лех, а после того – в Турцию. Это была не моя инициатива уехать из Шахтера. Кого-то другого, я догадываюсь, кто это мог сделать, но фамилию говорить не буду. Многие поймут, кто это.

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Не держу обиду ни в коем случае. Этот клуб мне многое дал. И все-таки я поиграл немного за Шахтер, могу только поблагодарить донецкий клуб

Выходит, что я только с Паулу Фонсекой тренировался, еще с Мирчей Луческу был на сборах. При Фонсеке я играл как раз за Шахтер. После был Луиш Каштру. Как раз при нем меня забрали, уже с ним не играл. Сказать что-нибудь плохое о Каштре не могу, ведь, возможно, это была не его инициатива, чтобы я не играл за команду.

У меня с каждым тренером были хорошие отношения – и с моей стороны, и с их. Здесь больше другое сыграло роль. Либо какие-то деньги, либо нужно было ставить бразильцев. Точно сказать не могу", – цитирует Бутка Украинский футбол .