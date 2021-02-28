Проходи принимал Олимпик в рамках 16-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.

Минай быстро открыл счет в поединке благодаря реализованному пенальти, но гости с ответом также не замедлили. В конце первого тайма арбитр назначил еще один 11-метровый в ворота гостей, позволив Нуриеву отличиться дублем.

Победный шедевр Кухаревича в видеообзоре скандально-драматичного матча Колос – Рух – 1:2

Вторая половина встречи прошло спокойно, без острых моментов и, соответственно, без голов. Финальный свисток зафиксировал первую победу закарпатцев за последние 6 поединков турнира.

Минай расположился на 11-й строчке таблицы УПЛ, Олимпик – 8-й.

Олимпик проиграл Минаю в дебютном матче под руководством Калитвинцева – закарпатцы победили впервые за пять туров УПЛ