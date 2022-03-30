Полузащитник Шахтера Майкон должен пойти на уступки, чтобы не остаться без игровой практики.

Долгое время единственным претендентом на бразильца был Коринтианс, который был его первым клубом. Однако Майкон до последнего момента ждал шанса остаться в Европе, сообщает Globoesporte.

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По информации источника, Шахтер тоже не очень устраивало предложение Коринтианса, рассчитывавшего только на аренду (максимум до конца 2022 года). Однако сторонам пришлось пойти навстречу "Тимау", ведь Майкон должен найти новую команду до 7 апреля. Ждать дедлайна не было смысла, потому что у Коринтианса время до 2 апреля, когда клуб должен подать заявку на Кубок Либертадорес.

К слову, Майкон провел 26 матчей в составе Шахтера в текущем сезоне, в которых записал в свой актив 2 ассиста.

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