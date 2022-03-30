Півзахисник Шахтаря Майкон повинен піти на поступки, щоб не залишитися без ігрової практики.

Тривалий час єдиним претендентом на бразильця був Корінтіанс, який був його першим клубом. Однак Майкон до останнього моменту чекав шансу залишитися у Європі, повідомляє Globoesporte.

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За інформацією джерела, Шахтар теж не дуже влаштовувала пропозиція Корінтіанса, який розраховував лише на оренду (максимум до кінця 2022 року). Проте сторонам довелося піти назустріч "тімау", адже Майкон мусить знайти нову команду до 7 квітня. Чекати дедлайну не було сенсу, бо Корінтіанс має час лише до 2 квітня, коли мусить подати заявку на Кубок Лібертадорес.

До слова, Майкон провів 26 матчів у складі Шахтаря у поточному сезоні, у яких записав до свого активу 2 асисти.

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