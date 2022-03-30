Украинский чемпион мира U-20 нашел новый клуб – права на футболиста принадлежат Шахтеру
Еще один футболист из Украины временно трудоустроился за границей. Алексей Кащук перешел в Сабах.
Полузащитник, который первую часть сезона УПЛ провел в Мариуполе на правах аренды, доигрывает кампанию в чемпионате Азербайджана.
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Сабах на своем официальном сайте объявил о подписании с Кащуком краткосрочного контракта. Заметим, что права на Алексея принадлежат Шахтеру. Хавбек был одним из игроков сборной Украины Александра Петракова, выигравшей чемпионат мира U-20.
Напомним, из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины ФИФА и УЕФА разрешили игрокам из УПЛ приостанавливать действие действующих контрактов и без помех временно переходить в другие команды.
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