Уже сегодня, 29 января, подопечные Луиша Каштру начнут второй тренировочный сбор, который также пройдет в Турции. Шахтер будет базироваться в том же отеле Regnum Carya в Белеке.

Шахтер определился со всеми соперниками на втором тренировочном сборе

Главной новостью из лагеря "горняков" является возвращение Исмаили. Бразилец пропустил первый этап подготовки, но на второй сбор полетел уже вместе с командой. Защитник оставался вне игры из-за повреждения, которое получил в июне прошлого года.

Напомним, в течение первого тренировочного сбора дончане провели три спарринга. Два из них Шахтер свел к ничьим (с Лехом и Лудогорцем), а также обыграл Силекс. Запланированная встреча с Марибором не состоялась из-за вспышки коронавируса в словенской команде.

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