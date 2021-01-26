Товарищеский матч

Шахтер – Силекс – 4:1

Голы: Алан Патрик, 55, Корниенко, 62, Степаненко, 68, Додо, 90+1 – Тантуровски, 42

Матч Шахтер – Силекс стартовал в 10:00 по киевскому времени. Это последняя контрольная игра для команды Луиша Каштру на первом турецком сборе. В матче с Лудогорцем была зафиксирована ничья 2:2, а поединок против Марибора был отменен из-за выявленных случаев COVID-19 в лагере словенцев.

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Шахтер (1 тайм): Пятов – Болбат, Витао, Хочолава, Матвиенко – Майкон – Мудрик, Маркос Антонио, Марлос, Соломон – Мораес.

Шахтер (2 тайм): Трубин – Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко – Степаненко, Алан Патрик – Фернандо, Судаков, Тете – Дентиньо.

Силекс: Божиновски – Тимовски, Драшкович, Благоевич, Карчески – Манасиевски, Серафимовски – Ивановски, Мустафов, Тантуровски – Джорджевич.

Луиш Каштру сделал несколько изменений по сравнению с матчем против Лудогорца. С первых минут вышли Болбат, Маркос Антонио, Марлос, Михаил Мудрик и Жуниор Мораес.

Первый момент в игре под довольно сильным дождем создали именно балканцы, но удар Джорджевича головой после углового был неточным. Шахтер в своем привычном стиле контролировал мяч, но без особой остроты у ворот Силекса. Лишь на 10-й минуте Шахтер разыграл первую хорошую атаку – Мудрик в штрафной нашел Марлоса, тот сбрасывал пяткой под удар, но первым на мяче был защитник. "Горняки" окончательно убрали контроль над игрой – Соломон нашел Майкона, который пробил выше.

Снова Марлос сыграл нестандартно. Хавбек сборной Украины мог бить сам, но остроумно отбросил на Маркоса Антонио. Мяч после удара бразильца попал в сетку с внешней стороны. Соломон попытал счастья обводным ударом в дальний угол – тоже немного неточно. Буквально через минуту израильтянин вышел почти один на один с голкипером, однако Драшкович догнал Соломона и заблокировал удар! Гол назревал – не хватало только завершающего удара.

Мудрик классно ворвался в штрафную, пройдя двух соперников, но упал после контакта с третьим. Нет пенальти. Силекс окончательно прижался к своим воротам, а вот Андрей Пятов откровенно скучал в своей вратарской. Как же не везет Соломону – вингер навесил в штрафную, а мяч, никого не задев, попал в штангу. В конце первого тайма Силекс едва ли не впервые вышел в позиционную атаку, однако Пятов без проблем забрал круглого после подачи с правого фланга. Мудрик нанес в ответ удар из пределов штрафной – очень неточно.

И все же на 42-й минуте счет открыл Силекс. Неудивительно, что в таких погодних условиях успех македонцам принес стандарт. Подача с углового, отличный пас пяткой Благоевича между ног Мораесу, а Тантуровски переправил мяч в пустые ворота. 0:1 – абсолютно не по игре, но кто виноват Шахтеру, который не реализовал уйму моментов? Еще в первом тайме Соломон мог сравнять, но не попал в ближний. Последним моментом до перерыва стал удар Мораеса – мяч попал в штангу. Масса возможностей у ворот Силекса, но нулевая реализация – точность подводила игроков Шахтера, голкипер почти не вступал в игру. Зато балканцы показали мастер-класс, реализовав свой едва ли не единственный острый шанс.

На второй тайм Луиш Каштру полностью сменил состав. Дождь не утихал – наоборот, ливень стал еще сильнее, а к нему еще и добавился шквальный ветер. Первый момент после перерыва по Шахтером – Фернандо подстерег неудачный подкат от соперника и пробил с линии штрафной, но снова неточно. Силекс неплохо огрызнулся, но Трубин парировал удар Джорджевича в дальний угол.

Шахтер отыгрался на 55-й минуте, при этом не обошлось без улыбки фортуны. Алан Патрик пробил со штрафного, но мяч срикошетил, вероятно, от руки защитника и влетел в сетку почти по центру ворот. Божиновски явно не ожидал такого – 1:1.

Подопечные Каштру пошли развивать успех. Корниенко врывался по левому флангу в штрафную – голкипер был первым на мяче. Жестко сыграли против Дентиньо, которому понадобилась помощь медиков. Как оказалось, этот стандарт стал результативным. Виктор Корниенко фантастическим ударом метров с 27-ми поразил левую от вратаря девятку. Роскошный гол от молодого защитника!

Спустя несколько минут Силекс получил и третий мяч. Тарас Степаненко без раздумий пробил из-за пределов штрафной. Мяч от перекладины влетел в сетку. Еще один шедевр от "горняков"! Такое впечатление, что все, что не залетело в первом тайме, зашло во втором.

Силекс после этого был откровенно деморализован. Шахтер мог забивать еще, но перекладина и голкипер спасали македонскую команду от разгрома. Правда, свой шанс имели и балканцы, однако мяч пролетел рядом со штангой. Но команда Каштру все же забила четвертый – уже на последних секундах отличился Додо.

В итоге, 4:1 – Шахтер одержал дебютную победу на сборе, завершив первый этап подготовки к весенней части сезона. Уже сегодня украинская команда вернется в Киев и получит несколько выходных, после чего отправится на второй сбор.

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