Шахтер – Вольфсбург: прогноз на решающий матч 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий Шахтер встретится с немецким Вольфсбургом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Какой прогноз на Шахтер – Вольфсбург и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Вольфсбург состоится в среду, 5 августа, в Киеве. Начало встречи – 19:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы Шахтер – Вольфсбург:

Авторитетная букмекерская контора William Hill считает фаворитом противостояния Шахтер. На победу дончан принимают ставки с коэффициентом 2.25. В потенциальный триумф немецкого клуба верят чуть меньше – 3.00. На ничью ставят 3.50.

Похожие цифры предлагает Favorit. На Шахтер можно поставить с коэффициентом 2.28. Возможный успех команды Оливера Гласнера оценивается баллом 3.00. Вероятность ничьей – 3.55.

Напомним, что первый матч между этими командами состоялся еще 12 марта, перед началом карантина. Подопечные Каштру обыграли на выезде Вольфсбург со счетом 2:1. Встреча на НСК Олимпийский пройдет при пустых трибунах. Ранее стало известно, кто станет следующим соперником "горняков" в случае положительного итога противостояния с "волками".

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