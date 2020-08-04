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Шахтар – Вольфсбург: прогноз на вирішальний матч 1/8 фіналу Ліги Європи

13:20 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: прогноз на вирішальний матч 1/8 фіналу Ліги Європи
Шахтар – Вольфсбург: прогноз на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

Донецький Шахтар зустрінеться з німецьким Вольфсбургом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Який прогноз на Шахтар – Вольфсбург і кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

 

Матч Шахтар – Вольфсбург відбудеться в середу, 5 серпня, у Києві. Початок зустрічі – 19:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи Шахтар – Вольфсбург:

Авторитетна букмекерська контора William Hill вважає фаворитом протистояння Шахтар. На перемогу донеччан приймають ставки з коефіцієнтом 2.25. У потенційний тріумф німецького клубу вірять трохи менше – 3.00. На нічию ставлять 3.50.

Схожі цифри пропонує Favorit. На Шахтар можна поставити з коефіцієнтом 2.28. Можливий успіх команди Олівера Гласнера оцінюється балом 3.00. Імовірність нічиєї – 3.55.

Нагадаємо, що перший матч між цими командами відбувся ще 12 березня, перед початком карантину. Підопічні Каштру обіграли на виїзді Вольфсбург з рахунком 2:1. Зустріч на НСК Олімпійський пройде за порожніх трибун. Раніше стало відомо, хто стане наступним суперником "гірників" у разі позитивного підсумку протистояння з "вовками".

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Шахтар Шахтар Вольфсбург Вольфсбург Ліга Європи Шахтар - Вольфсбург
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