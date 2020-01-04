Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2019/20 – Шахтер получил сетку неплохих соперников

Сегодня, 10 июля 2020 года, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 ЛЕ 2019/20. Донецкий Шахтер узнал потенциальных соперников на финальных стадиях турнира. Результаты жеребьевки Лиги Европы читайте на "Футбол 24".

Полуфинальные пары

Интер / Хетафе – Рейнджерс / Байер против Вольфсбург / Шахтер – Айнтрахт / Базель.

Олимпиакос / Вулверхэмптон – Севилья / Рома против ЛАСК / Манчестер Юнайтед – Истанбул Башакшехир – Копенгаген

Лига Европы: Шахтер узнал потенциальных соперников в 1/4 и 1/2 финала

Четвертьфинальные пары

Олимпиакос (GRE) / Вулверхэмптон (ENG) – Севилья (ESP) / Рома (ITA)

Интер (ITA) / Хетафе (ESP) – Рейнджерс (SCO) / Байер (GER)

ЛАСК (AUT) / Манчестер Юнайтед (ENG) – Истанбул Башакшехир (TUR) / Копенгаген (DEN)

Вольфсбург (GER) / Шахтер (UKR) – Айнтрахт (GER) / Базель (SUI)

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов 2019/20 – украинцы могут встретиться в финале

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Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы стартовала в 14:00 по Киеву. В прямом эфире ее показал канал "Футбол 1". Онлайн-трансляция жеребьевки ЛЕ провел в этой новости "Футбол 24". По его итогам победитель пары Шахтер – Вольфсбург получил соперника сначала в четвертьфинале, а затем и в полуфинале, где сыграет лишь в случае прохождения двух этапов. Также УЕФА определил и хозяина финала, который должен был состояться в польском Гданьске. Однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 решающий поединок будет принимать немецкий Кельн. Шахтер будет номинальным гостем, если пробьется через все этапы плей-офф.

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Процедура жеребьевки ЛЕ и где пройдут матчи Шахтера или других команд

Жребий был слепым: без посева и распределения по ассоциациям. Это означало, что на следующих стадиях могли встретиться команды из одной страны. Начиная с четвертьфинала, все этапы Лиги Европы состоят лишь из одной встречи. Матчи будут принимать 4 города Германии – Дуйсбург, Дюссельдорф, Гельзенкирхен и Кельн.

Кто принимал участие в жеребьевке

Истанбул Башакшехир (TUR) / Копенгаген (DEN)

Олимпиакос (GRE) / Вулверхэмптон (ENG)

Рейнджерс (SCO) / Байер (GER)

Вольфсбург (GER) / Шахтер (UKR)

Интер (ITA) / Хетафе (ESP)

Севилья (ESP) / Рома (ITA)

Айнтрахт (GER) / Базель (SUI)

ЛАСК (AUT) / Манчестер Юнайтед (ENG)

Когда состоятся решающие матчи Лиги Европы 2019/20

Напомним, первый матч 1/8 финала ЛЕ Шахтер выиграл на поле Вольфсбурга со счетом 2: 1. Ответный матч состоится 5 или 6 августа. Начало игр этого этапа в 19:55 и 22:00. Четвертьфиналы запланированы на 10/11 августа, полуфиналы – на 16/17 августа, а финал должен состояться 21 августа. Все матчи этих раундов стартуют в 22:00 по киевскому времени.

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