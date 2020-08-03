Шахтер – Вольфсбург: УЕФА назначил арбитра на матч Лиги Европы – рефери является фартовым для "горняков"

Иван Кружляк назначен главным рефери поединка Шахтер – Вольфсбург, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Лайнсмены встречи Бранислав Ганцко и Петер Беднар также родом из Словакии. Четвертым арбитром будет хорват Иван Бебек. За VAR будет отвечать латвиец Андрис Трейманис, а его помощником станет швейцарец Сандро Шерер.

Кружляк уже знаком с донецким клубом, в 2016-м он обслуживал поединок "горняков" против Истанбул Башакшехира (2:0), а в 2018-м матч ЛЧ против Хоффенхайма (3:2).

Напомним, Шахтер будет принимать Вольфсбург 5 августа, начало в 19:55.

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