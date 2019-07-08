Шахтер на классе переиграл Вольфсберг благодаря голам Мораес и Тете

Шахтер обыграл Вольфсберг (2:0) в товарищеском матче на сборе в Австрии. Читайте отчет о контрольном поединке на "Футбол 24".
Товарищеские матчи
Шахтер – Вольфсберг – 2:0
Голы: Мораес, 5, Тете, 36
Игроки донецкого клуба на правах фаворита матча сразу забрали инициативу в свои руки и уже на 5-й минуте праздновали взятие ворот. Тайсон, Марлос и Мораес разыграли красивую комбинацию, которая завершилась точным ударом последнего.
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Несмотря на быстрый гол "горняки" продолжали атаковать владения соперника.
Основным оружием Вольфсберга был высокий прессинг, который иногда приносил свои плоды в виде потери мяча защитниками Шахтера, но то меткости не хватало австрийцами то Пятов спасал ситуацию.
Еще до окончания первого тайма "оранжево-черные" удвоили преимущество. Тете технично сыграл в стенку с Марлосом и отправил круглого в угол ворот.
После перерыва "горняки" не сбавили обороты и продолжили острые атаки на ворота австрийцев, однако защитники не позволили довести счет до разгромного.
Ближе к концу игры игроки Вольфсберг перехватили инициативу. Но надежно сыграл Алексей Шевченко, который в перерыве заменил Пятова.
В итоге заслуженная победа Шахтера.
Следующий спарринг подопечные Каштру проведут 11 июля против кипрского АПОЭЛа.
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