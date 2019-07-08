Каштру рассказал о новом тактическом приеме Шахтера

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу над Пролетером (3:0).

"Это была игра, в которой мы показывали всю динамику, что отрабатывали. Сегодня мы презентовали розыгрыш втроем, где садится опорный полузащитник между центральными защитниками, при этом выдвигаются крайние защитники, вингеры сужаются, опорники подключаются к розыгрышу.

Шахтер – Пролетер – 3:0 – видео голов и обзор матча

Ребята показали себя хорошо. Они смогли понять, когда нужно разыгрывать втроем либо вчетвером. Команда прекрасно участвует в процессах. Мы не бежим за результатами, но нам всегда нравится, когда результат в нашу сторону.

Матчи всегда отличаются друг от друга. Мы их по-разному интерпретируем. Мы должны понимать сложности, которые другие команды могут нам предоставить. Команда соперника начала очень агрессивно, создали нам некоторые сложности в первые 10 минут игры.

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Поэтому мы решили практиковать то, что тренировали вчера – дать больше ширины команде, разыгрывать втроем. Если во втором матче будут такие же проблемы – сделаем то же самое. Все должно быть отработано и делаться в контексте. У нас нет отработанного шаблона на матч.

Самое главное, чтобы ребята показывали красивый футбол, чувствовали себя уверенно, радовались, радовали наших болельщиков своим футболом. Мы всегда с таким желанием выходим на поле, в любом матче, будь он товарищеский или официальный", – сказал Каштру YouTube-каналу Шахтера.