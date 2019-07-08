Шахтер разгромил Пролетер: активный Фернандо, голы Бутко и Патрика, Сикан полезнее Бланко Лещука

Шахтер уверенно переиграл сербский Пролетер в третьем спарринге на сборах в Австрии (3:0). Отчет о поединке читайте на сайте "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер – Пролетер – 3:0

Голы: Бутко, 63, Патрик, 69, Коваленко, 82 (пен)

На первых сборах команда Луиша Каштру выиграла оба матча против болгарских команд. Сначала "горняки" разгромили участника квалификации ЛЧ-2019/20 Лудогорец (3:0), а затем минимально обыграли софийский ЦСКА (1:0). Второй сбор Шахтер начал ничьей против команды 3-го немецкого дивизиона Юрдингена (1:1), а затем в тот же день победил чемпиона Дании Копенгаген (2:1).

Шахтер обыграл Копенгаген благодаря дублю Мораеса – гибкая атака "горняков", активный Додо

Сегодня "горняки" также запланировали два матча. Поэтому на поединок против Пролетера команда вышла без своих лидеров – Тайсон, Марлос, Степаненко и Пятов ждут вечернюю игру с Вольфсбергом. Состав Шахтера выглядел так: Трубин – Бутко, Бондарь, Матвиенко, Сиприано – Пихаленок – Соломон, Коваленко, Патрик, Фернандо – Бланко Лещук.

Команды довольно активно начали матч, а сербы уже на первых минутах пробивали по воротам Шахтера. Чемпион Украины не спешил отвечать своими моментами. Атаки "горняков" не были острыми, даже до удара дело доходило редко. Не хватало интересных вариантов розыгрыша мяча.

Самым активным среди подопечных Луиша Каштру был Фернандо, который большую часть времени проводил на правом фланге атаки. Бразилец вбегал в штрафную под подачи Коваленко и Соломона, наносил удары из-за пределов штрафной и зарабатывал стандарты. Правда, все эти эпизоды не назовешь голевыми.

Соперники ушли на перерыв при нулевом счете, а во втором тайме Шахтер начал атаковать интереснее и разнообразнее. Давление на ворота Пролетера принесло результат на 63-й минуте, когда Сиприано подключился по левому флангу, обыгрался с партнером и выполнил подачу в штрафную. Там без всякого сопротивления ворота головой расстрелял Бутко – 1:0.

Сербы побежали сравнивать счет и несколько минут держали оборону "горняков" в напряжении. Большинство ударов полетело мимо, но Трубину все же пришлось вступить в игру и спасти ворота после попытки Пинто. Шахтер выждал и организовал второе результативное наступление на чужие владения. Соломон прорвался по правому флангу, после чего ассистировал Алану Патрику.

Начал голевую атаку Сикан, который незадолго до этого вышел на поле. Заочная борьба с Бланко Лещуком за место единственного форварда продолжается. Сегодня молодой украинец вырвался вперед. К Густаво за час игрового времени мяч доходил редко (можно вспомнить разве что стеночку с Патриком), а Даниил с первых минут поучаствовал в голе, выцарапав мяч в подкате.

Стоит отметить, что после перерыва активизировался Соломон – Манору заметно удобнее на правой бровке. Опять неплохо проявил себя в роли глубинного плеймейкера Пихаленок. Немного чаще привычного, особенно в первом тайме, продвигали мяч центрбеки Бондарь и Матвиенко. На последние 20 минут вышел молодой голкипер Пузанков, но у него не было возможности себя показать.

Шахтер поставил точку с пенальти. Виктор Коваленко заработал 11-метровый и реализовал его. 3:0 – уверенная победа "горняков" над Пролетером. Второй сегодняшний матч чемпион Украины начнет в 19:00 против австрийского Вольфсберга.