Делегация донецкого клуба вернулась в столицу Украины со сборов за границей.

Шахтер завершил зарубежный этап подготовки к новому сезону. Поскольку авиасообщение с Украиной сейчас отсутствует, футболисты добрались до Киева на поезде. Прямо у железнодорожного вагона они и сделали командное фото.

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Главный тренер команды Игор Йовичевич дал своим подопечным один выходной. Уже 18 августа "горняки" приступят к регулярным тренировкам.

Напомним, Шахтеру предстоит сыграть в матче-открытии нового сезона УПЛ. Соперником дончан станет Металлист-1925. Матч запланирован на 23 августа, стартовый свисток должен прозвучать в 13:00.

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