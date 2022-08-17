Шахтар повернувся в Україну для підготовки до нового сезону – "гірники" зробили командне фото на київському вокзалі
Делегація донецького клубу повернулася із закордонних зборів до столиці України.
Шахтар завершив закордонний етап підготовки до нового сезону. Оскільки авіасполучення з Україною зараз відсутнє, футболісти дісталися до Києва потягом. Прямо біля залізничного вагона вони й зробили командне фото.
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Головний тренер команди Ігор Йовічевіч дав своїм підопічним один вихідний. Вже 18 серпня "гірники" розпочнуть регулярні тренування.
Нагадаємо, Шахтарю належить зіграти в матчі-відкритті нового сезону УПЛ. Суперником донеччан стане Металіст-1925. Матч запланований на 23 серпня, стартовий свисток повинен пролунати о 13:00.
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