Уже через неделю в Украине стартует новый сезон чемпионата Украины. Украинская социологическая группа провела опрос, чтобы установить, какой клуб имеет самую большую в государстве фанбазу.

Три четверти украинцев не готовы платить за футбольные трансляции, – соцопрос

На вопрос "За какую футбольную команду среди участников УПЛ вы будете болеть" респонденты чаще всего указывали такие футбольные клубы: Динамо – 50,4%, Шахтер – 17,6%, СК Днепр-1 – 8,6%, Металлист – 6, 6%, Черноморец – 6,5% и Львов – 6,2%.

Остальные команды набрали менее 3%. В частности, Ворсклу поддерживают 2,8%, Зарю – 2,7%, Металлист 1925 – 2,3%, Ингулец – 1,8%, Александрию – 1,7%, Рух – 1,6%, Колос – 1,1 %, Кривбасс и Верес – 1%, Минай – 0,6%. Не будут болеть ни за один из указанных клубов 19,1%. Не смогли определиться 4,5% опрошенных.

Интересно, что 87,1% болельщиков Динамо доверяют главному тренеру команды Мирче Луческу, а 62,7% – президенту клуба Игорю Суркису. Не поддерживают румынского специалиста 8,7% респондентов (5,9% – скорее не доверяют, а 2,8% – совсем не доверяют). В то же время работой Суркиса недовольны 31,4% фанов (скорее не доверяют – 19,8%, совсем не доверяют – 11,6%).

Напомним, 1-й тур нового сезона состоится 23 августа, а будет открывать его поединок Шахтер – Металлист 1925. Начало встречи в 13:00.

УПЛ официально утвердила календарь чемпионата Украины 2022/23 – первое Классическое состоится в 7-м туре