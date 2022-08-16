Матч Динамо перенесли, Шахтер откроет чемпионат – официальное расписание поединков 1-го тура УПЛ 2022/23
Украинская Премьер-лига объявила расписание матчей первого тура сезона 2022/23. Новый чемпионат Украины стартует 23 августа.
В День государственного флага Украины, 23 августа, запланировано проведение 4-х поединков. Еще две игры состоятся в среду, 24 августа – в День Независимости Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Поединки СК Днепр-1 – Александрия и Ингулец – Динамо перенесены на 16 ноября из-за участия киевлян и "спортклубовцев" в плей-офф квалификации еврокубков.
Расписание матчей первого тура УПЛ 2022/23:
23 августа
13:00. Шахтер – Металлист 1925
15:00. Черноморец – Верес
15:00. Заря – Ворскла
17:00. Колос – Кривбасс
24 августа
13:00. Минай – Львов
15:00. Рух – Металлист
16 ноября
СК Днепр-1 – Александрия
Ингулец – Динамо.
Таблица коэффициентов: Украина теряет уже второй клуб и подпускает еще пару конкурентов – лишь Динамо защищает рейтинг