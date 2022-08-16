В День государственного флага Украины, 23 августа, запланировано проведение 4-х поединков. Еще две игры состоятся в среду, 24 августа – в День Независимости Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

Три четверти украинцев не готовы платить за футбольные трансляции, – соцопрос

Поединки СК Днепр-1 – Александрия и Ингулец – Динамо перенесены на 16 ноября из-за участия киевлян и "спортклубовцев" в плей-офф квалификации еврокубков.

Расписание матчей первого тура УПЛ 2022/23:

23 августа

13:00. Шахтер – Металлист 1925

15:00. Черноморец – Верес

15:00. Заря – Ворскла

17:00. Колос – Кривбасс

24 августа

13:00. Минай – Львов

15:00. Рух – Металлист

16 ноября

СК Днепр-1 – Александрия

Ингулец – Динамо.

Таблица коэффициентов: Украина теряет уже второй клуб и подпускает еще пару конкурентов – лишь Динамо защищает рейтинг