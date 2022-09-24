Товарищеский матч

Радомяк – Шахтер – 2:0

Голы: Табо Селе, 52, Луиш Машаду, 90

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В субботу, 24 сентября, донецкий Шахтер провел товарищеский матч против представителя Экстраклясы – Радомяка. "Горняки" доминировали в первом тайме и создали несколько неплохих моментов, чтобы открыть счет в матче. Однако на отдых команды ушли с нулями на табло.

В перерыве наставнику польского коллектива Мариушу Левандовски, экс-игроку Шахтера, удалось правильно настроить своих подопечных и в начале второй сорокапятиминутки Радомяк вышел вперед – Табо Селе попал в ворота ударом метров с 18-ти. На последней минуте матча Луиш Машаду снял все вопросы о победителе.

Напомним, 1 октября Шахтер проведет поединок чемпионата Украины против Металлиста, а через четыре дня на выезде встретится с Реалом в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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