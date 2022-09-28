Полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич доигрывал матч с Австрией в Лиге наций с мышечной травмой. Как информирует Sport.es, обладатель Золотого мяча 2018 года выбыл на десять дней и пропустит матчи с Осасуной и Шахтером, а также вряд ли сыграет с Хетафе.

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При этом хорват точно успеет восстановиться ко второму матчу с Шахтером и к класико с Барселоной. Напомним, что Реал сыграет с Шахтером в Лиге чемпионов дважды в течение недели – 5 и 11 октября.

Источник отмечает, что Модрич сыграл 180 минут за сборную Хорватии за три дня – такой интенсивности в Реале у него уже давно нет. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти зачастую меняет Луку между 60 и 80-й минутами, чтобы уберечь полузащитника от травм и перегрузок.

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