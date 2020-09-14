Итальянец будет занимать должность ассистента директора по футболу Шахтера Дарио Срны в течение 2 последующих лет, сообщает официальный сайт "горняков".

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"Это настоящее счастье. Я очень рад снова быть здесь. Шахтер – моя спортивная и рабочая семья. Постоянно следил за выступлениями команды. Такое ощущение, что совсем не покидал Шахтер на эти четыре года. Я поддерживал контакт с президентом: очень благодарен ему за возможность снова работать на благо клуба. Также спасибо Дарио, Сергею Палкину и другим работникам.

Счастлив, что мне предоставили возможность вернуться в этот великий клуб, чтобы, как и раньше, стараться помочь ему постоянно побеждать. Шахтер – один из лучших европейских клубов, все знают об этом. Надеюсь, опыт и знания в Шахтере, Украине и Европе понадобятся мне в новом амплуа для развития клуба.

Мы никогда не переставали расти и непременно выигрывать. Это клуб с духом победителей. Постараюсь быть максимально полезным. И, конечно же, привет болельщикам Шахтера и удачи в новом сезоне. Я здесь, чтобы выиграть еще много титулов", – поделился Николини в эфире Shakhtar News.

Напомним, Карло Николини работал помощником Мирчи Луческу в течение 12 лет в Шахтере тренером по физической подготовке, с 2004 по 2016 год. Вместе с клубом он стал обладателем 22 трофеев: Кубка УЕФА, 8 чемпионских титулов, 6 Кубков и 7 Суперкубка Украины.

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