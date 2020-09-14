"Я очень рад, что мы начали работу с мировым спортивным брендом Puma. Для Шахтера это шаг вперед. Я чувствую, что между нашей командой и командой Puma полная синергия. Мы смотрим в одном направлении, а это – самое главное в сотрудничестве", – поделился Палкин в комментарии официальному сайту Шахтера.

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Отметим, что до этого "горняки" сотрудничали с фирмой Nike в течение 12 лет. Контракт с Puma рассчитан на 5 лет, а начало сотрудничества начнется со следующего сезона. Именно тогда "горняки" получат новый вариант формы от нового спортивного партнера.

К слову, Шахтер в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги Европы и стал чемпионом Украины. В нынешнем сезоне "горняки" пока провели один поединок, а матч против Руха перенесен на 23 сентября.

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