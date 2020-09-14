Італієць обійматиме посаду асистента директора з футболу Шахтаря Даріо Срни протягом 2 наступних років, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Шахтар вперше за 12 років змінив спортивного партнера

"Це справжнє щастя. Я дуже радий знову бути тут. Шахтар – моя спортивна і робоча сім'я. Постійно стежив за виступами команди. Таке відчуття, що зовсім не покидав Шахтар на ці чотири роки. Я підтримував контакт з президентом: дуже вдячний йому за можливість знову працювати на благо клубу. Також дякую Даріо, Сергію Палкіну й іншим працівникам.

Щасливий, що мені надали можливість повернутися в цей великий клуб, щоб, як і раніше, намагатися допомогти йому постійно перемагати. Шахтар – один з найкращих європейських клубів, всі знають про це. Сподіваюся, досвід і знання в Шахтарі, Україні та Європі знадобляться мені в новому амплуа для розвитку клубу.

Ми ніколи не переставали рости і неодмінно вигравати. Це клуб з духом переможців. Постараюся бути максимально корисним. І, звичайно ж, привіт вболівальникам Шахтаря і удачі в новому сезоні. Я тут, щоб виграти ще багато титулів", – поділився Ніколіні в ефірі Shakhtar News.

Нагадаємо, Карло Ніколіні працював помічником Мірчі Луческу протягом 12 років у Шахтарі тренером з фізичної підготовки, з 2004 по 2016 рік. Разом з клубом він став володарем 22 трофеїв: Кубка УЄФА, 8 чемпіонських титулів, 6 Кубків і 7 суперкубків України.

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