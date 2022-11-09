Верес в рамках 12-го тура УПЛ ничего не смог подействовать с ослабленным составом Шахтера, потерпев безапелляционное поражение (0:2). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Шахтер подходил к поединку с Вересом в статусе второй команды УПЛ, отставая от СК Днепра-1 аж на пять зачетных баллов. Правда, у "горняков" была игра в запасе, однако допускать осечку в таких условиях все равно было недопустимо. Верес же держался пятым, но вряд ли ровенчане собирались решать какие-то турнирные задачи в этом матче.

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Игор Йовичевич решил провести небольшую ротацию состава. Впервые за сезон в основу попал Пятов. В центре обороны появился Кривцов а Бондар перешел на позицию правого фулбека. Снова получил место в старте Крыськив, забивший в прошлом матче.

Подопечные Юрия Вирта успели зарекомендовать себя крепкой командой с претензиями на еврокубки, но первый тайм разочаровал фанатов Вереса. Дончане доминировали от первой до последней минуты, ничего не позволив у собственных ворот.

Что наиболее важно, Шахтер конвертировал свое преимущество в моменты, едва не открыв счет уже на 2-й минуте – это Бондаренко замыкал прострел Траоре на линию вратарской. Артем умудрился пробить по воробьям. На 23-й же минуте Крыськив ворвался в штрафную и бахнул с острого угла. Когут парировал.

Еще через семь минут Богдану таки пришлось вынимать мяч из сетки. Антигероем стал Клёц, наступивший на ногу Бондаренко в собственной штрафной – арбитр без колебаний назначил пенальти. Мудрик уверенно реализовал 11-метровый. 1:0!

До перерыва "горняки" могли и второй гол забить. Шанс отличиться имел Криськив – Дмитрий открылся под навес Михайличенко и выстрелил с лёту. Поперечина спасла Верес! Это был последний опасный эпизод в первом тайме. Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе дончан.

В начале второго тайма ничего не изменилось. Шахтер продолжал доминировать, но некоторое время ровенчан спасали арбитры. В частности, они сорвали два выхода Траоре один на один с Когутом (Лассина залезал в офсайды), а Мудрик претендовал на еще один пенальти – не дали. Верес ничем интересным не отвечал.

Тем не менее, на 65-й минуте "горняки" таки добились своего. Крыськив получил тонкую передачу от Степаненко, прошел вперед и нанес мощный удар – 2:0! Это де-факто означало победу Шахтера, поэтому Игор Йовичевич начал снимать лидеров.

С поля сразу исчезли Судаков и Степаненко, а несколько позже его покинул и Траоре. Свой шанс получили Петряк, Назарина и Сикан. Юрий Вирт, в свою очередь, начал проводить атакующие замены, пытаясь спасти матч. Ничего из этого не получилось.

Шахтер же мог и до разгрома дело довести. В частности, Траоре на 69-й минуте запорол выход 2-в-1, не отдав пас на Мудрика, а на 72-й он же замкнул подачу Михаила со стандарта – неточно.

Мог отличиться и Бондаренко, который получил пас от Мудрика и крутил из-за пределов штрафной в дальнюю девятку. Точности снова не хватило. Сам Мудрик не реализовал классный момент на 89-й минуте, не забив почти в пустые ворота.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Шахтера. "Горняки" набрали 25 очков, продолжив погоню за СК Днепром-1.

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