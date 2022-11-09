Если раньше пресса говорила о защитнике Николае Матвиенко, то теперь речь идет и о серьезной заинтересованности в услугах хавбека Майкона.

Брайтон официально завершил первый трансфер при Де Дзерби

Де Дзерби хорошо знает сильные стороны бразильца, ведь тренировал его в прошлом сезоне. Брайтон уже приступил к работе над предложением Шахтеру, который якобы готов попрощаться с игроком за 7-8 миллионов евро, сообщает Calciomercato со ссылкой на SportWitness .

Сейчас Майкон выступает за Коринтианс на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. За бразильский клуб уже успел наиграть 24 поединка и отличился двумя голами. Его соглашение с "горняками" рассчитано до конца 2025 года.

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