Чемпионат Украины, женщины

Чемпионская группа, 5-й тур

Шахтер – Кривбасс – 1:0

Гол: Тян, 61

Нереализованный пенальти: Семкив, 61

Удаления после игры: Старухина (вторая желтая карточка), Устинова (красная карточка) – Келюшик (красная карточка)

Милевский устроил скандал в первом же матче после камбека – видео ругани с арбитром

В очередном туре Чемпионской группы Шахтер принимал Кривбасс. Хозяйки одержали минимальную победу, забив единственный гол в середине тайма с пенальти. Даяна Семкив не смогла переиграть с одиннадцатиметрового Людмилу Устинову, но первой на добивании была Виолетта Тян.

Однако не результатом запомнится этот поединок, а дракой, которая случилась после финального свистка. София Козишкурт оказалась на газоне после грубого толчка соперницы, но как только потасовка была прекращена, драку продолжили другие игроки обеих команд. Разнимать драчунов бросили представители обеих команд и даже судьи. Как следствие, красные карточки получили сразу три футболистки: Старухина и Устинова у дончанок и Келюшик у криворожанок.

Напомним, после этого поединка Кривбасс идет в турнирной таблице Чемпионской группы вторым, набрав 38 очков. Шахтер с 22-мя пунктами пятый.

Шахтер дожал обескровленную Зарю, одержав тяжелейшую победу – "горняки" восстановили комфортный отрыв от Динамо